Kasım ayında deniz keyfi - Son Dakika

Kasım ayında deniz keyfi

13.11.2020 14:10
Kasım ayında deniz keyfi, System.String[]

Türkiye'nin doğu bölgelerinde soğuk hava ile birlikte dereceler eksileri gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise Kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise denize girerek güneşlenmeyi tercih etti.

Türkiye'nin doğu bölgelerinde soğuk hava ile birlikte dereceler eksileri gösterirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise Kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise denize girerek güneşlenmeyi tercih etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Pastırma sıcakları denilen dönemin keyfini de Marmarisli vatandaşlar çıkarıyor. 11 Kilometre uzunluğunda plaja sahip Marmaris'te vatandaşlar halk plajında, hem sıcak havanın, hem de denizin tadını çıkarıyor. Güzel havayı fırsat bilerek denizin tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, denizin bu mevsimde de çok güzel olduğunu belirttiler.

35 yıldır Marmaris'te yaşayan emekli turizmci Adnan Öksüz Kasım ayında denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, " İstanbul'da eczacılık işi yapıyordum ilaç depomuz vardı, hepsini bırakıp Marmaris'e yerleştim. Çeşitli mekanların işletmelerini yaptım. Bu mevsimde sağlıklı insanlar için denize girmek çok güzel. Zaten burada 7-8 ay denize girilir, burası cennet bahçelerinden biri bence" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre Marmaris'te hava sıcaklıklarının bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öğrenildi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi

Marmaris, Türkiye, Muğla, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasım ayında deniz keyfi - Son Dakika


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