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Kasım ayında denizle buluşan caretta yavruları ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Kasım ayında denizle buluşan caretta yavruları ilk kez görüntülendi

03.11.2021 11:10

Kasım ayında denizle buluşan caretta yavruları ilk kez görüntülendi 30 caretta caretta yavrusu ilk defa Kasım ayında yuvadan çıkıp denizle buluştu Antalya'da yuvadan çıkmakta geç kalan ve ilk defa Kasım ayında yuvadan çıkan yavru carettalar denizle buluştu.

Kasım ayında denizle buluşan caretta yavruları ilk kez görüntülendi

30 caretta caretta yavrusu ilk defa Kasım ayında yuvadan çıkıp denizle buluştu

ANTALYA - Antalya'da yuvadan çıkmakta geç kalan ve ilk defa Kasım ayında yuvadan çıkan yavru carettalar denizle buluştu.O anlar odel görevlileri taranıdan cep telefonlarıyla görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, carettaların en büyük yuvalama alanlarından Boğazkent sahilinde bu yıl ilk defa Kasım ayında yavru çıkışı yaşandı. Nesli tehlike altındaki türler arasında olan deniz kaplumbağalarının sahile yumurtasını bıraktıktan sonra 30 Eylül'e kadar süren yavru çıkışında bu yıl büyük bir süpriz yaşandı ve 30'a yakın yavru caretta denizle buluştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin 30 kilometrelik sahilde yürüttüğü çalışmalarla bu yıl toplamda 3 bin 850 yuva tespit edilerek, 150 bini aşkın yavru caretta denizle buluşturuldu. EKAD, ekipleri caretta sezonunun tamamlanmasıyla bölgeden ayrıldı ve yavru çıkışı olmayan yuvaları tesis çalışanlarına emanet etti. Bunun üzerine geç kalan yavru carettaların çıkışını kontrol altına alan tesis çalışanları, sahilde ki tüm aydınlatmaları karartarak yuvalardan çıkacak carettalar için umutlu bir bekleyişe geçtiler. 1 Kasım'da ise yağan yağmurla birlikte çalışanların yardımıyla zemin yumuşatılarak carettaların denizle buluşması sağlandı.

"İlk gün 25 tane yavru caretta yuvadan çıktı"

Carettaların yuvadan çıktığı bölgede otelde güvenlik müdürü ve mavi bayrak sorumlusu olarak görev yapan Kerim Gezer, " Tesisimizin sahilinde carettaların yuvalama alanları tarafımızca korunuyor. Aynı zamanda sezonun başlamasından, sezon bitimine kadar sahilin ışıklandırmalarından tutun yuvalama alanlarına kadar tarafımızca kontrol ediliyor. Bu yıl 1 Kasım'da ilk defa bir yuvamız kalmıştı. Artık biz umudu kesmiştik yuvadan ama dün itibariyle carettalarımız yuvadan çıkmaya başladı ve bize de sürpriz oldu. Biz karartmalarımızı, yavru carettaların çıkacağı umuduyla 15-20 gün daha devam ettirdik. Sahilde projektör ya da herhangi bir aydınlatma açmadık. Yavru carettalar yuvadan çıktıktan sonra gerekli yerlere bilgi verdik. Yavruların yuvadan çıktığı gün hava yağmurluydu. Yavrular, yuvadan çıkarken biraz zorlandı. Zemin biraz sertleşmişti. Burada ki görevli arkadaşlarımız, yavruların çıkışına yardımcı oldular. Zemini yumuşatmak suretiyle. İlk gün 25 tane yavru caretta yuvadan çıktı. Bugünde 2 yuvadan daha caretta çıktı ve yuva tamamen temizlendi. Böylelikle hepsini denize kavuşturmuş olduk" dedi.

"Carettaları koruma altında tutuyoruz"

Geç kalan yavru carettaların, yuvadan çıkma anında büyük bir sevinç yaşandığını belirten Gezer, " Misafirlerimiz biraz meraklı. Hepsi video ve fotoğraf çekmek istediler. Arkadaşalar koruma boyutunda izin verdi ve yardımcı olduk. 10 yıldır bu tesisteyim. Kasım ayında ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1 Kasım'da ilk defa böyle bir şey oldu. Daha önce yavru çıkışı 30 Eylül gibi bitmiş oluyordu. Tabi ki de bu durum güzel bir şey. Zaten carettaları koruma altında tutuyoruz. 1 Kasım'da artık yuvadan umudumuzu kestiğimiz bir yuvadan böyle bir sürpriz olması bizi mutlu etti" diye konuştu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya, Eylül, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasım ayında denizle buluşan caretta yavruları ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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