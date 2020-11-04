Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı - Son Dakika

Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı

04.11.2020 12:10
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kasım ayında meyve veren dut ağacı ile kiraz ağacının çiçek açması sahiplerini şaşırttı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kasım ayında meyve veren dut ağacı ile kiraz ağacının çiçek açması sahiplerini şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşmeye başlamasına rağmen Yenice ilçesinde bahçelerde bulunan dut ağacı Kasım ayında meyve verirken kiraz ağacı da çiçek açtı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Telli'nin bahçesindeki karadut ağacı meyve verirken ilçeye bağlı Cihanbey Köyü'nde Üzeyir Çakır'a ait bahçede de kiraz ağacının çiçek açması vatandaşları şaşırttı. - KARABÜK

Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı
Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı

Karabük, Yenice, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı         
12:12
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı? ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı?         
09:33
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasım ayında dut ağacı meyve verdi, kiraz ağacı çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei