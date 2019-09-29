Son Dakika Haberleri: Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek
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Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek

10 dakika önce

BTSO'yu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak" dedi.

Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek, System.String[]

BTSO'yu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, İspanya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:26 
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