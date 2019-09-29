Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek

BTSO'yu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak" dedi.