Kasım ayında İspanya iş dünyası Bursa’ya gelecek
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BTSO'yu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak" dedi.
BTSO'yu ziyaret eden İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin himayelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa'da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:26
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