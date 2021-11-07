KASIM AYINDA KIZ KALESİ MANZARALI DENİZ KEYFİ - Son Dakika

Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor

TÜRKİYE genelinde yağış hava yerini güneşe bıraktı. Özellikle sahil kesiminde hissedilen pastırma yazını fırsat bilenler, güzel havanın tadını çıkardı. Mersin'nin Erdemli ilçesindekii Kızkalesi sahilinde bu hafta sonu yoğunluk oluştu.

Geçen haftayı yağışlı geçiren Mersin'de hava 27, deniz sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kız Kalesi'nin de bulunduğu sahile akın etti. Bazıları denizde yüzüp kumsalda güneşlendi, bazıları ise tekne turu yaptı. Bölgedeki hareketlilik turizmcilerin de yüzünü güldürdü.

15 yıldır Erdemli ilçesinde yaşadığını belirten Melek Karataş, "Bugün hava çok sıcak, 27 derecelik bir sıcaklık var. Hafta sonu olduğu için insanlarımız sürekli buraya geliyor. Denizi, kumu çok güzel olan Kızkalesi'nde yaşamak bir ayrıcalıktır. Başka memleketlerde kar yağarken, burada güneşin tadını çıkarıyoruz. Yetkililerin buraya daha çok ilgi göstermelerini diliyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR SAHİLİ BULMAK ZOR'

Denize girmek için sahile gelen Fahrettin Öztürk de yılın 6 ayı Erdemli'de olduğunu vurgulayarak " Türkiye'nin hemen her tarafını dolaştım. Böyle güzel bir sahili bulmak zor. Böyle bir sahil, kale ve güzel insanlarla buluşmak; benim için çok büyük bir mutluluk. İyi ki Türkiye var, iyi ki Kızkalesi var" ifadelerini kullandı. Hafta sonu tatili için Kızkalesi sahiline gelen Mahmut Eren de kasım ayına rağmen, yaz havası yaşadıklarını söyledi.