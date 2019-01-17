Son Dakika Haberleri: Kasım'da Euro Bölgesi İnşaat Faaliyetleri Aylık Yüzde 0.1 Azaldı

Kasım'da Euro Bölgesi İnşaat Faaliyetleri Aylık Yüzde 0.1 Azaldı

9 dakika önce

– Euro Bölgesi mevsimsel olarak ayarlanmış inşaat sektörü faaliyeti Kasım ayında aylık yüzde 0.1 azaldı.

Kasım'da Euro Bölgesi İnşaat Faaliyetleri Aylık Yüzde 0.1 Azaldı, System.String[]
– Euro Bölgesi mevsimsel olarak ayarlanmış inşaat sektörü faaliyeti Kasım ayında aylık yüzde 0.1 azaldı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Kasım ayında inşaat faaliyetleri Euro Bölgesi'nde düşerken, Avrupa Birliği'nde (AB) aylık yüzde 0.2 artarken, hem AB'de hem de Euro Bölgesinde yıllık bazda, sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 0.9 yükseldi.

Bina inşaatları Kasım ayında, aylık bazda, Euro Bölgesinde yüzde 0.1 ve AB'de yüzde 0.5 arttı. Tüm inşaat sektörü Euro Bölgesi'nde aylık yüzde 0.2 AB'de aylık yüzde 0.8 düştü. Görülen düşüşe en büyük katkılar yüzde 3.6 düşüşle Çek Cumhuriyeti'nden gelirken, en büyük artışlar yüzde 4.4 artışla Bulgaristan ve Slovenya'dan geldi.

Bina inşaatları Kasım ayında, aylık bazda, Euro Bölgesi'nde yüzde 0.7 ve AB'de yüzde 0.9 arttı. Tüm inşşat sektörü, Euro bölgesi'nde yıllık yüzde 2.1 ve AB'de yılık yüzde 4.8 arttı. Yıllık artışa en büyük katkı yüzde 27.3 ile Bulgaristan'dan gelirken, en büyük düşüş, yüzde 4.8 ile Romanya'dan geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:54 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Ekonomi
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