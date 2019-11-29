Son Dakika Haberleri: Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor
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Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu, Kadınlar Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi 2019-2020 heyecanı Zonguldak'ta devam ederken, ligde yer alan üç farklı takımda görev yapan 3 kardeş teknik direktörün tatlı rekabeti dikkat çekiyor.

Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu, Kadınlar Salon Hokeyi Türkiye Süper Ligi 2019-2020 heyecanı Zonguldak'ta devam ederken, ligde yer alan üç farklı takımda görev yapan 3 kardeş teknik direktörün tatlı rekabeti dikkat çekiyor.


Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Hokey Federasyonu 2019-2020 sezonu kadınlar salon hokeyi Türkiye Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde yer alan üç farklı takımın başındaki Kasım kardeşler ise, lige farklı bir renk katıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olan maçlarda Zonguldak Gençlik Merkezi Antrenörü Köksal Kasım, Gaziantep Polisgücü Antrenörü Yusuf Kasım ve İzmir Buca Antrenörü Mesut Kasım sahada birbirlerine rakip olurken, saha dışında da güzel bir kardeşlik örneği sergiliyorlar.


Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Antrenörü Yusuf Kasım, Zonguldak Gençlik Merkezi Antrenörü Köksal Kasım ve İzmir Buca antrenörü Mesut Kasım maçlarda takımlarının galip gelebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Antrenör kardeşler, saha dışında ise kucaklaşarak hasret gideriyor.


Federasyonda yetkilileri, Kasım kardeşlerin uzun yıllardır Türk hokeyine büyük hizmetler yaptığını belirterek, kendilerini takdir ettiklerini ifade ettiler. - GAZİANTEP

Zonguldak, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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