Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak - Son Dakika
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Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak

6 saat önce

Irak'ta ABD'nin saldırısı sonucu ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer 6 kişi için başkent Bağdat'ta yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak, System.String[]

Irak'ta ABD'nin saldırısı sonucu ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer 6 kişi için başkent Bağdat'ta yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süleymani, Mühendis ve hayatını kaybeden diğer 6 kişi için Bağdat'ta yarın cenaze töreni yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Mühendis ve Iraklı Haşdi Şabi üyelerinin Bağdat'taki törenden sonra Necef kentinde toprağa verileceği belirtildi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Süleymani'nin cenazesinin İran'a nakledileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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