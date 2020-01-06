Kasım Süleymani - İngiltere Başbakanı Johnson: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kasım Süleymani - İngiltere Başbakanı Johnson: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın... - Son Dakika Dünya

Kasım Süleymani - İngiltere Başbakanı Johnson: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın...

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Irak'ta Cuma günü ABD'nin tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin binlerce masum insanın ölmesine neden olduğunu söyledi.

Kasım Süleymani - İngiltere Başbakanı Johnson: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın..., System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Irak'ta Cuma günü ABD'nin tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin binlerce masum insanın ölmesine neden olduğunu söyledi. Boris Johnson, Süleymani için, "Arkasından ağlamayacağız" dedi.

Boris Johnson, Karayipler'deki Mustuqie adasında geçirdiği Noel ve yeni yıl tatili sonrası yayımladığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Bölgede yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı eylemlerden sorumlu olan, binlerce masum sivil ve Batılı personelin ölümünde payı olan Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu. Ölümüne ağlamayacağız. Ancak misilleme çağrılarının daha fazla şiddete yol açacağı aşikardır ve bu kimsenin çıkarına değildir."

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğünü söyleyen Johnson, bölgede gerilimin azalması için çaba harcayacaklarını belirtti.





'Meşru müdafaa'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Süleymani'nin "bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve Batılı güçlere saldırmak için milisleri kullandığını" söyledi.

Dominic Raab bu nedenle "ABD'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu" savundu.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Adalet Sözcüsü Richard Burgon ise Başbakan Johnson'un sözleri için "acınası bir açıklama" ifadedesini kullandı.

Richard Burgon, "Başbakan, bunun yerine hoyratça savaş tehdidinde bulunan Amerikan Başkanı'na tepki göstermeli" dedi.

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İngiltere, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:40 
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