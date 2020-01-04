KASIM SÜLEYMANİ İSTANBUL'DA ANILDI - Son Dakika
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KASIM SÜLEYMANİ İSTANBUL'DA ANILDI

6 saat önce

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.

KASIM SÜLEYMANİ İSTANBUL'DA ANILDI, System.String[]

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İstanbul İran Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programla anıldı. Fatih'te bulunan başkonsolosluk binası içinde düzenlenen programa İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kültür ataşeleri ve İstanbul'da yaşayan İranlılar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Anma programından görüntü

Anmaya katılanlar

Başkonsolos Cevad Mabudi Far

Diğer görüntüler


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İstanbul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:07 Kaynak: DHA
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