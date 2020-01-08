Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

6 saat önce

Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kirman kentinde düzenlenen törende yaşanan izdiham nedeni ile ertelenen cenazenin defin işlemi gece saatlerinde gerçekleştirildi. İran devlet televizyonu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Kasım Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiğini vurguladı.

Törende çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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