Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması - Son Dakika

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Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması
7 saat önce
Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:25 Kaynak: AA
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