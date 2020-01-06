Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşması İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Başkent Tahran'da cenaze töreni gerçekleştiriliyor.
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6.1.2020 17:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (5) - Son Dakika