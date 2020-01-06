Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (6) - Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (6)
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Görüntü Dökümü: Cenaze namazının ardından yürüyüş yapılması Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin araçlarla taşınması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Görüntü Dökümü:
Cenaze namazının ardından yürüyüş yapılması
Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin araçlarla taşınması
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki cenaze namazının kılınmasının ardından yürüyüş yapıldı.
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