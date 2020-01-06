Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (6) - Son Dakika
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Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (6)

6 saat önce

Görüntü Dökümü: Cenaze namazının ardından yürüyüş yapılması Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin araçlarla taşınması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki...

Görüntü Dökümü:

Cenaze namazının ardından yürüyüş yapılması

Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin araçlarla taşınması

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki cenaze namazının kılınmasının ardından yürüyüş yapıldı.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (6)

Kasım Süleymani, Bağdat, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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Son Dakika

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