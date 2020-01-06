Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması - Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması

6 saat önce

Görüntü Dökümü: Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler namazın ardından omuzlarda taşındı.

Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması

Kasım Süleymani, Tahran, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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