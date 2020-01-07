Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham - Son Dakika
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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

6 saat önce

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham, System.String[]

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda ölenler olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıktı. Yerel medya, izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.


Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:03 Kaynak: DHA
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