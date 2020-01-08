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'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu
6 saat önce
‘Kasım Süleymani’nin intikamı alınacak’ diyen İran, ABD hedeflerini vurdu
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:16
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