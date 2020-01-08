'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu - Son Dakika Dünya

'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu

6 saat önce

‘Kasım Süleymani’nin intikamı alınacak’ diyen İran, ABD hedeflerini vurdu

'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu, System.String[]

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki bir askeri üssüne roket saldırısı düzenledi. Amerikan makamları da saldırıyı doğruladı.


İran devlet televizyonu, saldırının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz hafta Bağdat'ta öldürülmesine misillime olduğunu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:16 
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