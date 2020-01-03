Kasım Süleymani suikasti - ABD basını: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı

Amerikan basını, ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine geniş yer verdi.

Wall Street Journal gazetesi, Orta Doğu'daki çatışmaları alevlendirebilecek saldırıyı, "ABD ile İran arasındaki çekişmede tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı" olarak değerlendirdi.

Washington Post, "İran'dan önemli bir misillemeyi tetiklemesi beklenen" saldırının birçok analist açısından sürpriz olduğunu yazdı.

New York Times ise komutanı "Orta Doğu'da Şii güç eksenini inşa eden kişi" olarak niteledi.

WSJ: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı

Wall Street Journal gazetesi ABD saldırısının Washington ile Tahran arasındaki gerginliği artırmasının ve istikrarsız Orta Doğu'daki çatışmaları alevlendirmesinin beklendiğini ifade ederek "ABD ile İran arasındaki çekişmede tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı" değerlendirmesi yaptı. Konu ile ilgili makale şöyle devam etti:

"General Süleymani'nin ölümü, İran'ın Orta Doğu'daki ağlarını idare eden karizmatik ve etkili bir liderden ülkeyi mahrum edecek, ama aynı zamanda Washington ile Tahran ve onun Orta Doğu'daki proksileri arasındaki büyük bir askeri çatışma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor."

Yazıda ayrıca Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü düşünce kuruluşundan Charles Lister'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da son on yılların en önemli gelişmelerinden biri. Onun ölümü İran'ın bölgedeki planları açısından ciddi bir kayıp, ama 'şehit olması' onun ölümünü en azından orta vadede telafi edecek bir tepkiyi tetikleyecektir."

Washington Post: Saldırı birçok analist açısından sürpriz oldu

Washington Post ise Savunma Bakanı Mark Esper'in Pentagon'un Süleymani'ye karşı "kararlı bir savunma eylemi" değerlendirmesine ve ismini açıklamak istemeyen bir yetkilinin, ABD'nin saldırıyı bir insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği açıklamasına yer verdi. Makale şöyle devam etti:

"Tahran'ın Orta Doğu'da etkin silahlı gruplara desteğine karşı daha sert tavır alınacağını söyleyen Trump yönetimi ile İran arasında uzun süredir devam eden ve artan gerginliğe rağmen, İran'ın savunma kurumu içinde benzeri olmayan bir şahsiyete yönelik bu saldırı birçok analist açısından sürpriz oldu, zira bu saldırının İran'dan önemli bir tepkiyi tetiklemesi bekleniyor."

Obama yönetimi sırasında Orta Doğu ile ilgili konularda çalışma yürüten Ilan Goldenberg'in, bölgede "büyük bir değişime neden olacak" bir adım değerlendirmesine yer verildi.

Centre for a New American Security (Yeni bir Amerikan Güvenliği Merkezi) adlı kuruluşta görevli Goldenberg şu değerlendirmeyi yaptı: "İran intikam arayışında olacaktır. Irak'ta, Lübnan'da, Körfez'de veya başka bir yerde tepki verebilir. Maalesef, Trump yönetiminin bir sonraki adımı düşünmüş olmasından ya da bölgesel bir savaştan kaçınmak için ne yapması gerektiğini bildiğinden şüpheliyim."

Gazete, "Saldırı, Başkan'ın Orta Doğu'ya yaklaşımı konusunda yeni sorular gündeme getiriyor. Trump, Tahran'ın müttefiki olan Suriye hükümetine karşı savaşkan bir söylem kullanıp birçok saldırıya onay vermekle beraber, ABD'yi Orta Doğu'da bedeli yüksek olacak savaşlardan uzak tutma arzusunu defalarca dile getirmişti" değerlendirmesi yaptı.

New York Times: Orta Doğu'da Şii güç eksenini inşa eden kişi

New York Times gazetesi Kasım Süleymani için "İran entrikalarının ustası, Orta Doğu'da Şii güç eksenini inşa eden kişi" başlığıyla yayımladığı makalede, komutanın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de savaşları yönettiği ve İran'ın bölgesel bir Şii bloku oluşturma çabalarının yüzü haline geldiğini vurguladı.

Süleymani'nin Suriye'deki iç savaşın gidişatını değiştirdiği ve İran'ın Irak üzerindeki kontrolünü artırdığını ve Irak'ta yüzlerce Amerikalının ölümünden, İsrail'e karşı milis saldırılarından sorumlu olduğunu belirten yazıda, son 20 yıldır komutanın her hareketinin istihbarat örgütleri tarafından izlendiği ifade edildi. Makale şöyle devam etti:

"Başarıları tam da Orta Doğu'da İran merkezli Şii bir etki alanının oluşmasını sağlamışken, ölümü de muhtemelen bölgedeki jeopolitik gerginliğin yeni bir aşamasının merkezinde yer alacak."