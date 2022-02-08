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Kasım Süleymani suikastını soruşturan "İran-Irak ortak komitesi" Bağdat'ta toplandı - Son Dakika

Kasım Süleymani suikastını soruşturan "İran-Irak ortak komitesi" Bağdat'ta toplandı

08.02.2022 21:09
Kasım Süleymani suikastını soruşturan "İran-Irak ortak komitesi" Bağdat'ta toplandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastını soruşturmak üzere Irak ve İran tarafından oluşturulan ortak komitenin Bağdat'ta toplandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastını soruşturmak üzere Irak ve İran tarafından oluşturulan ortak komitenin Bağdat'ta toplandığı bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İranlı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in hayatını kaybettiği suikastı soruşturmak üzere İran ile Irak'ın oluşturduğu ortak komite yetkililerinin Bağdat'ta bir araya geldiği belirtildi.

Soruşturmayla ilgili son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Irak ve İranlı komite üyelerinin suikastla ilgili belgeleri paylaştığı ifade edildi.

İran ve Irak'ın oluşturduğu ortak soruşturma komitesi, geçen aylarda Bağdat ve Tahran'da birer toplantı gerçekleştirmişti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında "travmatik beyin hasarına uğradığı" açıklanmıştı.

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Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasım Süleymani suikastını soruşturan 'İran-Irak ortak komitesi' Bağdat'ta toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasım Süleymani suikastını soruşturan "İran-Irak ortak komitesi" Bağdat'ta toplandı - Son Dakika
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