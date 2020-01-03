Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı - Son Dakika Dünya

Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı

6 saat önce

Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandı

Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

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Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:39 
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