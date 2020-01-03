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Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı
6 saat önce
Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:39
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