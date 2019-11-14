Kasım tatili turizmi hareketlendirdi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından okullara iki ara tatil getirilmesi ile turizmde beklenen hareketlilik yaşanmaya başladı. 18-22 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk ara tatil için özellikle okul turlarının arttığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, rezervasyonlarda yüzde 50'lik bir artış olduğunu belirtti.

Okullardaki ilk ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci 1 hafta tatil yapacak ve 25 Kasım Pazartesi okula dönecek. Tatil nedeniyle otel rezervasyonlarında hareketliliğin başladığını anlatan TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, hem okul turları hem de çocuklarıyla tatile çıkmak isteyen veliler nedeniyle sektörde canlılık yaşandığını ifade etti. Mevsim koşullarının da turizmi olumlu etkilediğine dikkat çeken Gencer, "Kasım ayında ilk kez tatil yapılması bizim için olumlu. Rezervasyonlarda yüzde yüz olmasa da yüzde 40 ile yüzde 50 artış olacak. Nisan tatilinde turizmciler daha organize olacaklar. Tur satışları, okul turları ve oda satışlarının daha iyi planlanarak artacağını umuyorum" dedi. Özellikle üniversitelerin okul turlarına yöneldiğini dile getiren Gencer, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde daha çok gezi turları düzenleniyor. Kültür turlarına da yoğun talep var. İstanbul Ankara ve Antalya çok talep görüyor. 18 Kasım'a yaklaştıkça yoğunluk daha da artacak. İnsanlar kasım tatiline yavaş yavaş adapte oluyor. Rezervasyonlar bundan sonraki süreçte daha da artacak."

ÇEŞME SON DAKİKA REZERVASYONU BEKLİYOR

Çeşme ilçesindeki otellerin rezervasyonlarında, okulların ara tatile girecek olması nedeniyle yoğunluğun yeni başladığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, her yıl olduğu gibi bir beklenti içine girdiklerini ancak beklenen rezervasyon yoğunluğunun son birkaç günde başladığını kaydetti. Yakup Demir, yeni sömestr alışkanlığının zamanla oturacağını belirterek "Çeşme olarak biz de bir beklentiye girdik. Geçen haftadan bu yana rezervasyonlar arttı. Yüzde 30'a varan rezervasyon yoğunluğu var. Ama yeterli değil. Önümüzdeki günlerde daha da artmasını istiyoruz. Son dakika rezervasyonlarına entegre olundu" dedi. Otellerin yerli tatilciyi cezbetmesi için fiyat indirimine gittiğini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Oteller boşluğu değerlendirip yeni sömestr alışkanlığını yaymak için farklı promosyonlar yapıyor. Sadece Çeşme'de değil bütün Türkiye'deki lokal destinasyonlarda yerli piyasadan tatilci çekmek için bir gayret var. Ama bu sistem bu yıl yüzde 100 oturmaz. Bu yıldan sonra yeni sömestr alışkanlığını hem turizmciler hem tatilciler benimseyecek ve daha hassas olarak rezervasyonlara entegre olacak. Kış aylarında otel fiyatlari zaten düşük. Kampanyalarla bu destekleniyor. Hafta sonuna doğru yoğunluğun artmasını bekliyoruz."