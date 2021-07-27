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Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

27.07.2021 12:17

Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı Kuşadası Belediyesi'nin Kasım Yaman Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin Kasım Yaman Parkı'nda başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Parkın 2 bin 180 metrekare olan yeşil alan miktarı 675 metrekare daha arttırılarak 2 bin 855 metrekareye çıkartıldı. Parkın içerisindeki taş eserlerin sergilendiği Arkeopark ise ziyarete açıldı.

Kuşadası Belediyesi, kent merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan Kasım Yaman Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından parkın ilk olarak yürüyüş yolları yenilendi. 1230 metrekare granüllü parke taşı ile 458 metre bordür döşenerek yapılan yeni yürüyüş yollarının yanı sıra parkın eskiyen oturma grupları da yenileriyle değiştirildi. Aydınlatma sayısı 23'den 38'e yükseltilen parka ayrıca 12 adet çöp kovası yerleştirildi. Oyun alanı zemini de yenilenerek çocuklar için daha güvenli hale getirilen Kasım Yaman Parkı'na 5 adet yeni oyun modülü eklendi.

Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Kasım Yaman'ın ismini taşıyan parkta uygulanan modern peyzaj çalışması ise ziyaretçilerinin yoğun beğenisini alıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parkın 2 bin 180 metrekare olan yeşil alan miktarı 675 metrekare daha arttırılarak 2 bin 855 metrekareye çıkartıldı. Çimlendirme ve çiçek dikim çalışmaları da tamamlanan parka ayrıca ahşap malzemeden hazırlanan 7 adet kuş evi yerleştirildi.

Kasım Yaman Parkı'ndaki arkeolojik taş eserler ile mimari yapı elemanlarının sergilendiği Arkeopark'ın yapım çalışmaları da tamamlandı. Bu kapsamda ilk olarak Kadıkalesi kazı çalışmalarından elde edilen ve yaklaşık 35 senedir kentin faklı noktalarından çıkartılan eserler düzenlenerek sergilenecek hale getirildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 50'yi aşkın eserin yer aldığı Arkeopark ziyarete açıldı.

Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı
Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı
Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı
Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


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