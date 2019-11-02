Son Dakika Haberleri: Kasımda deniz keyfi
Son Dakika Güncel Kasımda deniz keyfi

Kasımda deniz keyfi

6 saat önce

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabacı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, güneşli ve ılık havayı fırsat bilenler, plajlara gitti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları kitap okudu.

Ankara'dan tatil için gelen Suat Tuzane, kasımda denize girmenin daha keyifli olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin doğusuna kar yağıyor, biz Antalya'da denize giriyoruz. Su ılık, harika." diyen Tuzane, bu mevsimde denize girmenin insanı dinamikleştirdiğini aktardı.

Alparslan Caner ise her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da deniz sezonunun devam ettiğini kaydetti.

Özellikle sonbaharda deniz suyunun sıcak olduğuna işaret eden Caner, "Denizin suyu sıcak. Kasımda güneşlenmek ayrı güzel." diye konuştu.

"Yazdan kalma günler devam ediyor"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da hafta sonunun güneşli, pazartesi hafif yağmur geçişi olacağını bildirdi.

Doğuda kar yağışıyla sıcaklıkların düştüğünü dile getiren Öztürk, "Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Cumaya kadar da sıcaklıklar 25-27 derecelerde seyredecek. Sıcaklık 4-5 derece mevsim normallerinin üstünde." dedi.

Kasımda deniz keyfi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımda deniz keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]