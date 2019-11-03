Kasımda deniz keyfi
6 saat önce
Denize girenler Sahilde güneşlenenler AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sayesinde vatandaşlar kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:07 Kaynak: AA
Denize girenler
Sahilde güneşlenenler AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sayesinde vatandaşlar kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
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