KASIMDA DENİZ KEYFİ - Son Dakika

HAVA sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da, tatilciler denize girip güneşlenmeye devam ediyor.

Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kasım ayında güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkardı. Kimileri şezlonga uzanıp güneşlendi, kimileri denize girerek yüzdü. Anne ve babalarının yanında deniz keyfi yapan çocuklar, sahilde de oyunlar oynadı. Plajın yanı sıra park ve bahçelerde de yoğunluk görüldü. İş yerlerinden öğle yemeği için dışarı çıkan bölge halkı, ağaçların gölgelerine kurdukları masalarda yemeklerini yedi. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ise çocuklarıyla yürüyüş yapıp güneşinin keyfini çıkardı.