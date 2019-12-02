Son Dakika Haberleri: Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Son Dakika Ekonomi Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı - Son Dakika Ekonomi

Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 16,07 ile domates olduğu bildirildi.

Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 16,07 ile domates olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Kasım 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'nün perakende fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatı düştü, 84 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasımda gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, yüzde 16,07 ile fiyatı en çok artan ürün oldu.


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 15,62 ile taze fasulye, yüzde 11,14 ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi, yüzde 9,79 ile gıda harcamalarından yaş üzüm, yüzde 9,34 ile ev eşyası harcamaları grubundan temizleme tozu ve yüzde 8,98 ile giyim harcamaları çocuk giyim grubundan çocuk ceketi oldu.


Pırasa, fiyatı en çok azalan ürün oldu

Kasımda fiyatı en fazla azalan ürün, yüzde 20,82 gerilemeyle yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa oldu.

Fiyatında azalış görülen diğer ürünler ise yüzde 19,10 ile ıspanak, yüzde 15,41 ile muz, yüzde 13 ile lahana, yüzde 10,62 ile havuç ve yüzde 9,92 ile patlıcan olarak gerçekleşti.

Kasımda, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsim dışı tarım ürünleriDeğişim (yüzde)
Domates16,07
Patlıcan-9,92
Kabak -9,57
Sivri biber-8,34
Mevsimsel tarım ürünleri

Taze fasulye15,62
Yaş üzüm9,79
Pırasa -20,82
Ispanak-19,10
Muz-15,41
Lahana-13

Havuç -10,62
Ayva-9,38
Limon-8,96
Yeşil soğan-6,72
Soğan-5,68
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler

Elektrik süpürgesi11,14
Temizleme tozu9,34
Ceket-çocuk8,98
Ütü8,85
Bal6,37
Pijama-erkek6,25
Pantolon-çocuk5,93
Maç giriş bilet ücreti-5,61
Otel oda konaklama ücreti -5,06

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Barajlarında alarm
Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]