Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu - Son Dakika

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu

03.12.2020 10:23
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu, System.String[]

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu. Domatesi yüzde 25,18 ile kabak, yüzde 24,35 ile karnabahar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 18,95 ile tavuk eti, yüzde 18,28 ile dolmalık biber, yüzde 17,75 ile yumurta, yüzde 14,9 ile erkek için kaban, yüzde 13,59 ile patlıcan, yüzde 12,59 ile çocuk için kazak, yüzde 10,55 ile dizel otomobil ve yüzde 9,32 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,68 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 9,75 ile muz, yüzde 6,64 ile beyaz lahana, yüzde 6,11 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 4,18 ile havuç, yüzde 3,98 ile nar, yüzde 3,17 ile mandalina, yüzde 2,39 ile maydanoz izledi.

(İHA)

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Domates, Kabak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu - Son Dakika Ekonomi


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