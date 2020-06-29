Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika

Kasımpaşa: 0-2

STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan YemişkenGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Erdem (Dk.87 İlker), Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano (Dk.69 Rahmetullah), Sessgnon (Dk.59 Berat), Candeias (Dk.59 Yasin Pehlivan), Ayite, Sio (Dk.

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Erdem (Dk.87 İlker), Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano (Dk.69 Rahmetullah), Sessgnon (Dk.59 Berat), Candeias (Dk.59 Yasin Pehlivan), Ayite, Sio (Dk.70 Sefa Yılmaz), Stancu

KASIMPAŞA: Ramazann- Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam (Dk.74 Ndongala), Quaresma (Dk.59 Yusuf Erdoğan), Koita (Dk.83 Tarkan)

SARI KARTLAR: Dk.27 Jorge Fernandes (Kasımpaşa), Dk.89 Yasin Pehlivan, Dk.90 Flavio (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk.17 Koita, Dk.90+4 Ndongala (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa Koita ve Ndongala'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak puanını 35'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

7'nci dakikada Koita'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

17'nci dakikada Thiam'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Koita'nın etkili vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

24'üncü dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan son anda parmak uçlarıyla topu kornere çeldi.

27'nci dakikada Querasma'nın ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

28'inci dakikada Candeias serbest vuruşla sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Sio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

36'ncı dakikada sağ kanattan Candeias'ın uzak köşeye yaptığı ortada Sio'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

65'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasın içinde topla buluşan Koita'nın şutunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

70'inci dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yusuf'un etkili vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

86'ncı dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndongala'nın kontrolü iyi olmayınca top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90+4'te Tarkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ndongala'nın sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Karşılaşmadan Kasımpaşa 2-0 galip ayrıldı.


- Ankara
Yasin Pehlivan, Halis Özkahya, Ekrem Kan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika Spor

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 19:11 Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler 18:49 Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 05:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]