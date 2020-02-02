Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa: 1-1 - Son Dakika Spor

Kasımpaşa: 1-1

6 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker TakpakMKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, (Dk.63 Faty), Lukasik, Lobjanidze (Dk.78 Michalak), Scarione, (Dk.

Kasımpaşa: 1-1, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, (Dk.63 Faty), Lukasik, Lobjanidze (Dk.78 Michalak), Scarione, (Dk. 56 İlhan Parlak), Rodrigues, Orgill

KASIMPAŞA: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Tarkan, İlhan,(Dk.73 Anıl Koç), Quaresma (Dk.90+7 Doğucan Haspolat), Ndongala (Dk.90+7 Hakan Demirli), Thiam

GOLLER: Dk.7 Thiam, (Kasımpaşa) Dk. 50 Gerson Rodrigues (P), (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Ndongala, Quaresma (Kasımpaşa), Ricardo Faty, Dever Orgill, Ante Kulusic (Ankaragücü)

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle berabere sonuçlandı.

6'ncı dakikada Sedat'ın hatalı pasında Quaresma kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pinto son anda ayak koyarak mutlak golü önledi.

7'nci dakikada Kasımpaşa atağında, Hadadi sol taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Thiam, topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1

14'üncü dakikada Quaresma'nın ceza sahası içerisinde gönderdiği topta arka direkte Thiam'ın kafa vuruşu Korcan'dan döndü. İlhan Depe dönen topu ağlara gönderdi. Gol VAR'dan gelen ofsayt uyarısı ile iptal edildi.

17'nci dakikada kornerden gelen topa yükselen Kulusic'in kafa vuruşunu kaleci Fatih son anda önledi.

19'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gerson'un şutunu kaleci Fatih son anda çeldi.

28'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba Lobjanidze, Orgill verkacında topa son vuran Lobjanidze'nin şutu direkten auta gitti.

47'nci dakikada Gersonun pasıyla ceza sahasına giren Saba Lobjanidze'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.

48'inci dakikada Orgill'in düşülmesiyle kazanılan penaltıda hakem VAR'a gitti ve penaltı verdi.

50'nci dakikada penaltıyı kullanan Gerson topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşeye gönderdi. 1-1

59'ncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma topu doksana gönderdi. Kaleci korcan son anda topu kornere çeldi.

68'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta topu çizgiden ceza sahasına çeviren Orgill'in pasında İlhan'ın vuruşu üsten auta çıktı.


- Ankara
HALİL UMUT MELER, Ricardo Quaresma, Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:33 Kaynak: DHA
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