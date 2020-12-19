Kasımpaşa: 2-0 - Son Dakika

Kasımpaşa: 2-0

19.12.2020 18:15
Kasımpaşa: 2-0, System.String[]

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan HemişkenYENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Bülent Cevahir, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay (Dk.85 Zeki), Adem Büyük (Dk.76 Fofana), Olcay (Dk.85 Jetmir), Umut Bulut (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Hemişken

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Bülent Cevahir, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay (Dk.85 Zeki), Adem Büyük (Dk.76 Fofana), Olcay (Dk.85 Jetmir), Umut Bulut (Dk.89 Ahmed)KASIMPAŞA: Ertuğrul - Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi (Dk.60 Hodzic), Aytaç Kara, Kevin Varga (Dk.82 Anıl), Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Koita (Dk.67 Carius)GOLLER: Dk.45 ve 54 Adem (Yeni Malatyaspor) SARI KARTLAR: Acquah, Olcay, Jetmir (Yeni Malatyaspor) Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı Adem Büyük'ün attığı penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti.1'inci dakikada maç düdüğünün çalmasıyla yayıncı kuruluşa tepki gösteren oyuncular, oyuna devam etmeyerek, 1 dakikada boyuncu yayıncı kuruluşu protesto etti. 1 dakikanın sonunda oyuncular müsabakaya devam etti.2'nci dakikada ceza sahası dışında Kubilay'ın kaleyi denediği şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.11'inci dakikada Olcay, sol kanattan ceza sahası içerisine girerek, pasını Adem'e gönderdi. Plase vuruşunu yapan Adem'in şutunda top kalenin üzerinden auta çıktı.13'üncü dakikada sol kanattan Youssuf'un ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortasında Umut topa gelişine vurduğu top oyun alanının dışına çıktı.16'ncı dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan Youssuf şutunu çekti. Topu kaleci Ertuğrul filelerle buluşmadan, kurtardı. 22'nci dakikada Olcay'ın kullandığı kornere iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda topu kaleci Ertuğrul kurtardı.24'üncü dakikada ceza sahası içerisine giren Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Ertaç'ın Varga'ya yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Arda Kardeşler, bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kullanılamadı. 38'inci dakikada sol kanattan Olcay'ın kullandığı kornere yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.45'inci dakikada ceza sahası dışından Olcay Şahan'ın çektiği şutu, ceza sahası içerisinde Aytaç Kara'nın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu yapan Adem, topu filelerle buluşturdu: 1-0.46'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Youssuf'un gelişine vurduğu şutunda top farklı şekilde auta çıktı.51'inci dakikada kaleci Ertuğrul ile karşı karışa kalan Kubilay'ın vuruşunda top kalenin yanından oyun alanının dışına çıktı.54'üncü dakikada ceza sahası içerisinde çalımlar atan Adem, Florent tarafından düşürüldü. Pozisyona yakın olan Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.61'inci dakikada ceza sahası içerisinde Olcay'ın pasıyla topla buluşan Kubilay şutu auta çıktı.70'inci dakikada Mickael Tirpan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Ertaç Özbir kurtardı.82'nci dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan Alan ceza sahasına ortasını yaptı, topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.


- Malatya

Mehmet Cem Hanoğlu, Arda Kardeşler, Semih Kaya, Umut Bulut, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa: 2-0 - Son Dakika Spor


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