Kasımpaşa: 2-2

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Erdem Bayık

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini 36'ncı dakikada Yusuf ve 85'inci dakikada Hodzic kaydetti. Medipol Başakşehir'in gollerini ise 27'nci dakikada Crivelli ve 90+2'nci dakikada Visca attı. 11'inci dakikada Visca'nın içeri çevirdiği topta Aleksic'in dokunuşu kaleci Ertuğrul'da kaldı.14'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan etkili ortasında oluşan karambolde ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu önünde bulan Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi. 27'nci dakikada Visca'nın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra kaleye paralel içeriye çevirdiği topu Chadli boş kaleye gönderdi: 1-0.36'ncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın uzun pasında Anıl Koç kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda içeri çevirdiği topu Yusuf Erdoğan boş kaleye gönderdi: 1-1.45+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Giuliano ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Aleksic'in röveşatasında top yandan direkten oyun alına döndü. Seken topta Visca bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.66'ncı dakikada Visca'nın ara pasında topla buluşan Chadli'nin şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.66'ncı dakikada soldan Cemali'nin ortasında Crivelli'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 72'nci dakikada Visca'nın sol çaprazdan şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 75'inci dakikada Deniz'in ortasında Crivelli'nin kafa vuruşunda vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesi sonrası top üst direğe çarparak kornere çıktı.85'inci dakikada Hadergjonaj'ın pasını kaleye sırtı dönük şekilde alan Hodzic, topu rakiplerinin üzerinden aşırtarak kaleye dönüp şutunu çekti ve top ağlarla buluştu: 1-289'uncu dakikada Hadergjonaj'ın pasında Hadadi'nin şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi. 90+2'nci dakikada Gulbrandsen'in şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Visca ağlara gönderdi: 2-2Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

