Kasımpaşa: 3-0 - Son Dakika

Kasımpaşa: 3-0

04.12.2020 21:40
Kasımpaşa: 3-0, System.String[]

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenBEŞİKTAŞ: Utku, Rosier (Dk. 81 Necip), Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal (Dk. 82 Güven), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan), N'Koudou (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier (Dk. 81 Necip), Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal (Dk. 82 Güven), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), AboubakarKASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi), Yusuf (Dk. 79 Yasin), HodzicGOLLER: Dk. 45 2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)SARI KART: Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.15'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.45+2'nci dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Aboubakar pasını içeriye çevirdi ancak kaleci Ramazan topu uzaklaştırdı. Topu iyi takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.49'uncu dakikada sol kanatta Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa Atiba vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.52'nci dakikada Kasımpaşa savunmasından dönen topa ceza sahası dışı sağ çaprazında Mensah'ın gelişine vuruşu yandan auta çıktı.54'üncü dakikada Hadergjonaj, N'Koudou'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.64'üncü dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Utku Yuvakuran kale direği dibinden topu kornere çıkardı.68'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakibinden sıyrılarak topu Atiba'ya gönderdi. Atiba'nın altıpas önünde vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.75'inci dakikada Rosier'in sağdan kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-088'inci dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.


- İstanbul
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0
Kasımpaşa: 3-0

Bahattin Şimşek, Kasımpaşa, Beşiktaş, Ramazan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa: 3-0 - Son Dakika Spor


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