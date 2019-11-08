Kasımpaşa: 3-2

Olgucan KALKAN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

GOLLER: Dk. 6 (P) - Dk. 44 (P) Vedat Muriç, Dk. 59 Serdar Aziz Fenerbahçe ) - Dk 37 Khalili, Dk. 56 Ben Youssef ( Kasımpaşa

SARI KARTLAR: Moses, Serdar Aziz, Muriç (Fenerbahçe) - Sadiku, Aytaç, Fernandes, Hafez (Kasımpaşa)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 72 Isla (Fenerbahçe) - Dk. 45 Hafez (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

4'üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

6'ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat Muriç'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17'nci dakikada Fenerbahçe sağ taraftan korner kazandı. Tolga Ciğerci'nin ortasında Vedat kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita, Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

37'nci dakikada skora denge geldi. Koita'nın pasıyla sol kanattan topla birlikte hareketlenen Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Khalili'yi gördü. Khalili'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

43'üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Tolga Ciğerci ortasını yaptı. Luis Gustavo'nun kafa vuruşunda top Sadiku'nun eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

44'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, kaleci Fatih ve topu farklı köşelere gönderdi: 2-1.

45'inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin penaltı golünün ardından hakeme itirazlarını devam ettiren Karim Hafez, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Çapraz pozisyonda Yusuf'un vuruşunda kaleci Altay topu kornere tokatladı.

56'ncı dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top arka direkteki Ben Youssef'in önünde kaldı. Ben Youssef'in altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

59'uncu dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci ortaladı. Ön direkte bulunan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

72'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Isla, orta sahada Veigneau'ya yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.