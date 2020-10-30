Kasımpaşa: 3-4 - Son Dakika

Kasımpaşa: 3-4

30.10.2020 22:02
Kasımpaşa: 3-4, System.String[]

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa SavranlarTRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar, Hugo, Marlon - Kamil Ahmet(Dk.75 Abdulkadir Parmak), Flavio(Dk.61 Djaniny), Baker - Abdülkadir Ömür(Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar, Hugo, Marlon - Kamil Ahmet(Dk.75 Abdulkadir Parmak), Flavio(Dk.61 Djaniny), Baker - Abdülkadir Ömür(Dk.89 Diabate), Nwakaeme - AfobeKASIMPAŞA: Ramazan - Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi - Aytaç, Tirpan(Dk.90+1 Ahmet Oğuz), Hajradinovic - Yusuf(Dk.83 Anıl), Varga (Dk.46 Koita) - Hodzic(Dk.89 Carius)GOLLER: Dk.23 Serkan, Dk.31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor) - Dk.8 Tirpan, Dk.41 Yusuf, Dk.87 Edgar Le (K.K.), 90+3 Koita (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Djaniny, Nwakaeme (Trabzonspor) - Tarkan, Koita (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4'e çıkaran Trabzonspor kötü gidişatını sürdürürken, Kasımpaşa ise 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyete uzandı.8'inci dakikada Edgar'ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının gerisindeki Tirpan'ın önünde kaldı, onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.17'nci dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.23'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası yayının hemen önündeki Serkan'a çıkardı. Onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.28'inci dakikada savunmadan seken topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan Kamil Ahmet'in gelişine kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.31'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın solundan ağlara gitti: 2-1.37'nci dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şut az farkla üstten auta gitti.38'inci dakikada Baker'in orta sahadan sol çapraza gönderdiği pası yakalayan Nwakaeme rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girip altıpas çizgisinin önünden vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak Ramazan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-1.41'inci dakikada Kamil Ahmet ceza sahası yayının üzerinden çıkarken araya giren Yusuf kaptığı topla ilerleyip kaleci Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.48'inci dakikada Koita'nın ceza sahası yayının hemen solundan kaleye gönderdiği şutta top yandan az farkla dışarıya çıktı.55'inci dakikada Yusuf'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.56'nci dakikada Hodzic ceza sahası sol çaprazından topla birlikte içeri girerken savunmada Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını işaret etti.58'inci dakikada Aytaç'ın penaltı atışında Uğurcan soluna uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.70'nci dakikada Hodzic'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.74'üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.79'uncu dakikada sol kanattan Haddadi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde topu göğsüyle önüne indiren Koita vuruşunu yaptı ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.87'nci dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahasına ortaladığı topta Edgar Le'nin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak kaleye yöneldi, Uğurcan'ın son dokunuşu yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-3.90+3'üncü Ahmet Oğuz'un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Koita'nın kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 3-4.

Karşılaşma 4-3 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Trabzon

Abdülkadir Ömür, Bora Füzesi, Kamil Ahmet, Serkan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa: 3-4 - Son Dakika Spor


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