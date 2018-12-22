Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa 3 Maç Sonra Kazandı

Kasımpaşa 3 Maç Sonra Kazandı

53 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ilk devrenin son maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Kasımpaşa 3 Maç Sonra Kazandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ilk devrenin son maçında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, alınan bu sonuçla ligde son 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu. Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Paşa, sarı-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı. Alınan Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kayserispor'u ağırlayan Kasımpaşa, bu mücadelede ise 3-0 mağlup oldu. 16. haftada Konya deplasmanına çıkan İstanbul temsilcisi, Atiker Konyaspor'a da 3-2 yenilerek, galibiyet hasretini 3 maça çıkarmış oldu. İlk devrenin son maçında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligin ilk yarısını da 29 puanla kapatmış oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:08 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kasımpaşa, Spor
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