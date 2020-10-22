Kasımpaşa, 6. hafta açılış maçında Göztepe'yi ağırlayacak

Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

İstabul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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