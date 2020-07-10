Kasımpaşa 8 hafta sonra mağlup - Son Dakika

Kasımpaşa 8 hafta sonra mağlup

Teknik direktör Fuat Çapa'nın gelişiyle üst sıralara doğru yükselişe geçen lacivert-beyazlılar, şubat ayının ardından ilk mağlubiyetini aldı.

Teknik direktör Fuat Çapa'nın gelişiyle üst sıralara doğru yükselişe geçen lacivert-beyazlılar, şubat ayının ardından ilk mağlubiyetini aldı. Ligde son olarak deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa; Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kalmıştı.



8 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ


Lacivert-beyazlılar, ayrıca, ligde 8 maç aranın ardından kalesinde 3 gol gördü. Ligde son olarak Antalyaspor karşısında 3 gole engel olamayan Kasımpaşa, sonrasındaki 8 maçın 6'sında kalesini kapatmayı başarmış, bu mücadelelerde sadece 2 gol yemişti. 31. hafta itibarıyla 36 puanla 11'inci sırada yer alan İstanbul ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kasımpaşa, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde alınacak diğer sonuçlara göre matematiksel olarak da ligde kalmayı garantileyebilir.


KOİTA ATMAYA DEVAM EDİYOR


Beşiktaş karşısında takımının 2 golünde imzası olan Fode Koita, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Koita, bu süreçteki 9 maçta 6 gol atmayı başardı.


Ligde oynanan son 9 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gineli, attığı toplam 10 golle takımının ligde en çok atan oyuncusu durumunda. Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.


Antalyaspor, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:15 

Son Dakika Spor Kasımpaşa 8 hafta sonra mağlup - Son Dakika Spor

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