Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, son olarak Gençlerbirliği forması giyen bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.