Kasımpaşa - Akhisarspor Maçının Ardından

Mustafa Denizli
: " Türkiye
'nin en fazla gol atan takımıyken, şu anda gol atmakta zorlanıyoruz"
"Düşünmediğimiz oranda da gol yiyoruz"
"Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı"
"Geriye dönüp baktığım zaman, 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım"
"Büyük umut bağladığımız kupaya veda ettik"
Ercan Kahyaoğlu: "Mutluyuz ve memnunuz"
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası
'nda Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında 3-1 yendiği Kasımpaşa
'yı deplasmanda da 2-1 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Kupa bizim ikinci derecede önemli hedefimizdi. Bu takımdan bunu beklemek hakkımızdı. 6-7 hafta önce Türkiye'nin en fazla gol atan takımıyken, şu anda gol atmakta zorlanıyoruz. Düşünmediğimiz oranda da gol yiyoruz. Psikolojisi olumsuz etkilenen bir grubuz şu an. Yaşadıklarımız bizi mutlu etmiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bugün turu geçmek istemedik, her şeyimizi ortaya koymadık desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de çok. Bu kadar istiyor ama bir anda bir pozisyon olduğunda kırılganlığımız başlıyor. Bu durumu değerlendireceğiz. Bütün bunların sebeplerini değerlendireceğiz. En sağlıklı neyse yarın buluruz. Bulmak mecburiyetindeyiz. Kasımpaşa'ya önemli işler yapmak için geldik. Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğimiz tablo ile karşılaştık. Bütün bunların yanında kariyerimde bunun yarısı bir seri yaşamadım. Dolayısıyla bu beni yaralayan bir görüntü. Üzüntüm kat kat arttı. Geriye dönüp baktığım zaman, 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri yaşamadım. Çok zor bir durum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Aklımızda hep bir ilerisi vardı ama gerçekleştiremedik. Büyük umut bağladığımız kupaya veda ettik" dedi.
KAHYAOĞLU: "MUTLUYUZ VE MEMNUNUZ"
Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Rövanşa skor avantajıyla çıktık. Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz" şeklinde konuştu.
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Mustafa Denizli'nin açıklamaları
- Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları