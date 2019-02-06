Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Kasımpaşa, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa'ya gideceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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