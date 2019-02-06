Kasımpaşa, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.
Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa
'ya gideceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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