Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında
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Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında

34 dakika önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında oynayacağı Alanyaspor ile 7. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında oynayacağı Alanyaspor ile 7. kez mücadele edecek.


Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, yarın 21.45'te deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, bu müsabaka ile Alanyaspor ile 7. randevusuna çıkmış olacak. Geride kalan 6 maçta ise Kasımpaşa 3 galibiyet alırken, Akdeniz ekibi de 3 kez gülen taraf oldu. Bu seride beraberlikle tamamlanan maç olmadı.


Paşa beraberlikle başladı


Kasımpaşa, lige 1 puanla başladı. Lacivert-beyazlı ekip, 1. haftada ağırladığı Trabzonspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Paşa'nın tek golünü yeni transfer Aytaç Kara atarken, Trabzonspor'da ise Sörloth Kasımpaşa ağlarını havalandırdı.


Düdük Serkan Tokat'ta


Yarın 21.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Serkan Tokat düdük çalacak. Müsabakanın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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