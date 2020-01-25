Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

7 saat önce

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?, System.String[]

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Geride kalan 18 haftada Alanyaspor 32, Kasımpaşa ise 15 puan topladı.


Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?


Kasımpaşa Alanyaspor maçı 17: 00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Jorge Fernandes, Tomas Brecka, Karim Hafez, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Haris Hajradinovic, Dieumerci Ndongala, Fode Koita


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Baiano, Steven Caulker, Welinton, Fabrice N'Sakala, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Djalma Campos, Papiss Cisse


Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:53 
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