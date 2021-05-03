Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından
03.05.2021 18:53
Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çeri, takım halinde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.
Maça istekli başladıklarını dile getiren Sadi Çeri, "Her bölgede bütünlük içinde oynadık. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta mağlup olmuştuk, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncular bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok önemli 3 maçımız var. Bu müsabakalarda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu