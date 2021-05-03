Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çeri, takım halinde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Maça istekli başladıklarını dile getiren Sadi Çeri, "Her bölgede bütünlük içinde oynadık. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta mağlup olmuştuk, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncular bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok önemli 3 maçımız var. Bu müsabakalarda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.