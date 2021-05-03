Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çeri, takım halinde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Maça istekli başladıklarını dile getiren Sadi Çeri, "Her bölgede bütünlük içinde oynadık. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta mağlup olmuştuk, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncular bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok önemli 3 maçımız var. Bu müsabakalarda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da hücumda fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması, maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor"

Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, iyi oynadıkları maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok iyi oynamalarına ve gol pozisyonlarına girmelerine rağmen soyunma odasına 2-0 geride gittiklerini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını ifade eden Atan, "Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da hücumda fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması, maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor. Kalite biraz önemli, topu oraya kadar iyi getiriyoruz. Maalesef gol atamadık ve maçı kaybettik. Bu haftayı bay geçeceğiz. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Sonuna kadar lig beşinciliğini kovalamak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürülen Salih Uçan'ın durumuyla ilgili Çağdaş Atan, "Elmacık kemiğinde kırık var gibi gözüküyor. İnşallah iyi haberler alabiliriz. Salih'e 'Geçmiş olsun' diliyorum." şeklinde görüş belirtti.