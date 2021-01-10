Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

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