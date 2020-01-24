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Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak TFF 1. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Anıl Koç'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak TFF 1. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Anıl Koç'u transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla sağlık kontrolünün ardından 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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