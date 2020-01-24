Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak TFF 1. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Anıl Koç'u transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla sağlık kontrolünün ardından 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.