Kasımpaşa Antalya'yı farklı geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunu kaleci Fatih iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffen, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Blanco'nun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada sol çaprazdan Mame Thiam'ın ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topla kale önünde Mustaf Pektemek'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada sağ tarafta topla buluşan Nazım'ın sağ çizgi dibinden içeri girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

60. dakikada Nazım Sangare'nin attığı gol pozisyonunda hakem Koray Gençerler VAR'a danışarak ofsayt tespit etti ve golü iptal etti.

60. dakikada sol taraftan İlhan Depe'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

65. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İlhan'ın içeri çevirdiği topa Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada Hajrandinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

81. dakikada Hafez'in ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler xx, Samet Çavuş xx, Özgür Ertem xx

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Popov xx (Fernandes dk. 28 x), Veysel Sarı xx (Mustafa Pektemek dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç Kara xx, Khalili xx, İlhan Depe xx, Hajradinovic xx, Quaresma x (Pavelka dk. 16 x), Thiam xxx

Yedekler: Ramazani Veigneau, Özgür Çek, Uğurcan Yazgılı, Sadiku, Heintz, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır Öztürk xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Ufuk Akyol xx (Hakan Özmert dk. 70 x), Charles xx, Mukairu xx (Amilton dk. 46 x), Chahechouhe xx, Serdar Özkan xx (Fredy dk. 56 x), Blanco xx

Yedekler: Ferhat, Salih, Cissokho, Chico, Harun Alpsoy, Bünyamin

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 53), Mame Thiam (dk. 60 ve 80) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles (Antalyaspor), Mame Thiam, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)