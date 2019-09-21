Kasımpaşa-antalyaspor: 3 - 0

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür Ertem

KASIMPAŞA: Fatih - Popov (Dk. 28 Fernandes), Veysel (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma (Dk. 16 Pavelka), Hajradinovic, İlhan, Thiam

ANTALYASPOR: Boffin - Sangare, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Ufuk (Dk. 70 Hakan Özmert), Mukairu (Dk. 46 Amilton), Aatif, Serdar (Dk. 57 Fredy), Blanco

GOLLER: Dk. 53 Mustafa Pektemek, Dk. 60 ve Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Thiam, Aytaç (Kasımpaşa) - Bahadır, Nazım Sangare, Charles (Antalyaspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Mustafa Pektemek, 60 ve 80'inci dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

9'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortaladı. Ön direkte müsait durumdaki Thiam'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

12'nci dakikada pasla kullanılan kornerin ardından Aatif sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çıkardı. Penaltı noktası üstündeki Diego'nun şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

32'nci dakikada sol kanattan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Thiam'a çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

33'üncü dakikada Antalyaspor hızlı çıktı. Mukairu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Blanco'nun şutunda kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

43'üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunmanın arkasına sarkan Thiam sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Yerden vuruşunda kaleci Boffin ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

45'inci dakikada Hafez ile yaptığı verkaç sonrasında sol kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ortasında penaltı noktasına hareketlenen İlhan Depe topuğuyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarsı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Thiam içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in dönerek yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

60'ıncı dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topta Thiam topu kafayla İlhan Depe'nin önüne indirdi. İlhan'ın sol kanattan yaptığı ortada Thiam bekletmeden vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amilton ortaladı. Arka direkteki Blanco'nun içeri çevirdiği topta Fredy'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Kasımpaşa savunması topu kornere gönderdi.

80'inci dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mame Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı. Thiam'ın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

QUARESMA DEVAM EDEMEDİ

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Aatif Chahechouhe'nun müdahalesiyle yerde kalan Quaresma, kenara gelerek tedavi oldu. Daha sonra oyuna tekrardan dahil olarak kendini bir süre deneyen Portekizli yıldız oyuna devam edemedi ve 16'ncı dakikada yerini David Pavelka'ya bıraktı. Quaresma'nın sakatlığının darbeye bağlı meydana geldiği ve kesin durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

KASIMPAŞA'DA TÜM DEĞİŞİK HAKKINI SAKATLIKLAR DOLAYISIYLA KULLANDI

Kasımpaşa, Antalyaspor karşısında bütün oyuncu değişikliklerini sakatlıktan dolayı gerçekleştirdi. Karşılaşmada ilk olarak 16'ncı dakikada Quaresma'nın yerine Pavelka oyuna dahil olurken, 28'inci dakikada Popov'un sakatlanmasıyla oyuna Fernandes girdi. Fernandes'in oyuna girmesiyle sağ bek mevkiine geçen Veysel Sarı da, ilk yarının sonlarında yer kaldı. Elinden sakatlık yaşayan deneyimli futbolcu 2'nci yarının hemen başında yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Öte yandan, mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Şenol Güneş devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen küçük çocukları kırmadı. Protokol tribününden çıkarak, diğer tribündeki çocukların önüne gelen Güneş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve genç taraftarlarla selfie yaptı.

- İstanbul