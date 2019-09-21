Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)
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Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

32 dakika önce

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyör.BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI), System.String[]

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyör.


BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...


Recep Tayyip Erdoğan, Koray Gençerler, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50 
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