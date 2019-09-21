Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)
32 dakika önce
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyör.BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyör.
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50
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