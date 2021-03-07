Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Aytaç Kara ise bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

İstanbul ekibinde, cezalı Derrick Luckassen ile sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest yarın oynayamayacak.

Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.

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